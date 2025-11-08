Stratejik Dengeden Pragmatisme: Rusya-Körfez Anlaşmalarında Yeni Dönem

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hindistan merkezli Observer Research Foundation’ın (ORF) kapsamlı analizine göre, Rusya ve Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri – başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar – son yıllarda iş birliğini gözle görülür biçimde artırdı. Analizin altını çizdiği temel unsur, tarafların ilişkilerinde “stratejik uyuma” değil, dosya başına çıkar esasına dayalı ve süreç bazlı ortaklıklara öncelik vermesi.​

Siyasi ve askeri arenada KİK ülkeleri ile Rusya arasında özellikle enerji fiyatlarının küresel rotasında ve OPEC+ platformunda yoğun temaslar öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, Suriye ve Yemen gibi kriz noktalarında KİK ülkeleri ile Moskova, koordinasyonu güçlendirmekle birlikte, kendi ulusal önceliklerinin belirleyiciliğinden vazgeçmiyor. Savunma, enerji ve teknoloji transferlerinde de deyim yerindeyse sorun odaklı ve “anlık avantajlara dayalı” iş birliği modelleri uygulanıyor.​

ORF geçen hafta yayınladığı raporda, taraflar arasındaki yakınlaşmanın çok yönlü fakat tamamen kırılgan olduğunu, çıkar çatışmalarının tırmanması halinde pratik birlikteliklerin hızla sonlanabileceğine işaret ediyor. Yine de bu pragmatik yaklaşım; Ortadoğu, Avrasya ve Asya’da değişen güç dengeleri karşısında, Rusya ve Körfez ülkelerinin esnek politik manevra alanını artırıyor.​