  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Stratejik Dengeden Pragmatisme: Rusya-Körfez Anlaşmalarında Yeni Dönem

8 Kasım 2025 - 16:47
News ID: 1748003
Stratejik Dengeden Pragmatisme: Rusya-Körfez Anlaşmalarında Yeni Dönem

Son yayınlanan Observer Research Foundation (ORF) analizine göre, Rusya ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki ilişkilerde son dönemde dikkat çekici bir yakınlaşma yaşanıyor. Ancak bu ittifak, kalıcı bir stratejik ortaklıktan ziyade ortak enerji, savunma ve ticaret alanlarındaki çıkarlar çerçevesinde, esnek ve sorunları merkeze alan pragmatik bir iş birliği modeline dönüşmüş durumda.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hindistan merkezli Observer Research Foundation’ın (ORF) kapsamlı analizine göre, Rusya ve Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri – başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar – son yıllarda iş birliğini gözle görülür biçimde artırdı. Analizin altını çizdiği temel unsur, tarafların ilişkilerinde “stratejik uyuma” değil, dosya başına çıkar esasına dayalı ve süreç bazlı ortaklıklara öncelik vermesi.​

Siyasi ve askeri arenada KİK ülkeleri ile Rusya arasında özellikle enerji fiyatlarının küresel rotasında ve OPEC+ platformunda yoğun temaslar öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, Suriye ve Yemen gibi kriz noktalarında KİK ülkeleri ile Moskova, koordinasyonu güçlendirmekle birlikte, kendi ulusal önceliklerinin belirleyiciliğinden vazgeçmiyor. Savunma, enerji ve teknoloji transferlerinde de deyim yerindeyse sorun odaklı ve “anlık avantajlara dayalı” iş birliği modelleri uygulanıyor.​

ORF geçen hafta yayınladığı raporda, taraflar arasındaki yakınlaşmanın çok yönlü fakat tamamen kırılgan olduğunu, çıkar çatışmalarının tırmanması halinde pratik birlikteliklerin hızla sonlanabileceğine işaret ediyor. Yine de bu pragmatik yaklaşım; Ortadoğu, Avrasya ve Asya’da değişen güç dengeleri karşısında, Rusya ve Körfez ülkelerinin esnek politik manevra alanını artırıyor.​

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha