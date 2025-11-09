Irak’ta Erken Oy Verme Başladı: Sadr’ın Boykotu Seçim Katılımını Gölgeliyor

Seçim güvenliğini sağlamak için birçok bölgede polis ve asker konuşlandırılırken, özellikle savaş ve terör mağduru bölgelerde oy verme merkezleri kuruldu. Ancak Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın seçimleri boykot çağrısı, hem başkent Bağdat’ta hem de güneydeki birçok şehirde seçmenlerin sandıklara gitmesini engelleyebileceği öngörülüyor.

Siyasi analistler, boykotun Sadr yanlısı bölgelerde etkili olacağını ve Irak Parlamentosu’ndaki güç dengelerini belirleyecek kritik oyların kaybedilmesine yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca seçime katılımın düşük olması, uluslararası gözlemciler tarafından da seçim meşruiyeti açısından dikkatle takip edilecek.

Yerel halk arasında yapılan gözlemlere göre, güvenlik kaygıları ve siyasi kutuplaşma, seçime olan ilgiyi sınırlıyor. Bazı seçmenler, “Boykot çağrısına rağmen oy kullanmak istiyoruz ama güvenlik endişesi büyük” şeklinde konuşuyor.

Erken oy sürecinin tamamlanmasının ardından, 11 Kasım’da yapılacak ana seçimlerde katılımın düşük kalması bekleniyor. Bu durum, Irak’taki siyasi istikrar ve bölgesel dengeler açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.