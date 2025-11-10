Şeyh Ali El-Hatib’ten Uyarı: “Lübnan’ın Gücü Birlikte, Direniş Devletin Yanında”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da bölgesel gerilimlerin gölgesinde yükselen siyasi tartışmalar, yeniden mezhepsel kutuplaşma endişelerini gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin ardından konuşan Yüksek İslam Şii Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali el-Hatib, ülkenin birliğine kasteden her türlü girişimin ulusal egemenliğe karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.

El-Hatib, Lübnan’ın bugün en çok ihtiyaç duyduğu şeyin iç dayanışma ve ortak irade olduğunu belirterek, “Direniş, hiçbir zaman devlete alternatif olmadı; tam aksine, devleti ve halkını savunan bir güç olarak onun yanında yer aldı,” dedi.

Lübnan’daki bazı siyasi çevrelerin dış etkilerle toplumu mezhepsel temelde bölmeye çalıştığını söyleyen el-Hatib, bu çabaların İsrail’in güvenlik stratejisine hizmet ettiğine dikkat çekti. “Birlik bozulursa, ülke savunmasız kalır. Oysa bizim gerçek gücümüz, farklılıklarımızı koruyarak aynı hedefte birleşmemizdir,” ifadelerini kullandı.

Şeyh el-Hatib’in açıklamaları, özellikle güney sınırındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde, direnişin yalnızca askeri değil, toplumsal bir istikrar unsuru olarak da önemini hatırlattı.

Analistler, el-Hatib’in mesajının yalnızca iç kamuoyuna değil, dış baskılarla Lübnan’ı karıştırmak isteyen çevrelere de güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.