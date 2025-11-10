Senato Bütçe Krizine Son Veriyor: Federal Hükümet 40 Gün Sonra Açılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington’da siyasi tansiyon, federal hükümetin yaklaşık altı hafta süren kapanmasının ardından düşmeye başladı. Senato’nun yaptığı usul oylamasında tasarının kabul edilmesiyle birlikte, hükümetin birçok kritik işlevi yeniden faaliyete geçecek.

Uzmanlar, bu gelişmenin hem federal çalışanlar hem de halk için bir rahatlama anlamına geldiğini belirtiyor. Hükümet kapanması süresince milyonlarca çalışanın maaş alamaması ve kamu hizmetlerinin aksaması, ekonomik ve sosyal alanda ciddi etkiler yaratmıştı.

Senato’daki oylama sürecinde partiler arasında sert tartışmalar yaşandı. Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeler, bütçeye dair farklı önceliklerini savunsa da, hükümetin çökmesini önlemek için ortak bir adım atılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Analistler, yasa tasarısının kabul edilmesinin, ABD’deki ekonomik istikrar açısından kısa vadede olumlu bir adım olduğunu, ancak uzun vadede mali ve siyasi dengelerin hâlâ kırılgan kaldığını vurguluyor.

Hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte federal daireler, hizmetlerini normale döndürmeye hazırlanırken, çalışanların maaşlarının gecikmiş ödemeleri de yakın zamanda hesaplarına yatırılacak. Bu gelişme, Amerikan kamuoyunda önemli bir rahatlama yaratmış durumda.