TSK'ya ait kargo uçağı düştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının düştüğünü duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

MSB: DÜŞEN UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI

MSB, uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğunu açıkladı.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda uçak kazasına ilişkin konuştu. “Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye mesajı gönderdi. Aliyev, “TSK'ya ait askeri kargo uçağındaki askerlerin kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduk.” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazaya ilişkin sadece resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi. Duran, "Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

C130 KARGO UÇAĞI

C130 kargo uçağı, TSK'nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor.

TSK'ya ait 20 adet C130 askeri nakliye uçağı bulunuyor.