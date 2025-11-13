BM: Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından ortak yönetilen Küresel Barınma Kümesi (Global Shelter Cluster) insani yardım mekanizmasının verisi aktarıldı.

Buna göre, Gazze'de İsrail saldırılarında 282 binden fazla evin yıkıldığı ya da zarar gördüğü, Filistinli yüzlerce ailenin kış yaklaşırken çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı aktarıldı. Filistinli ailelerin "dar bir alanda, mahremiyet sorunuyla ve temel hizmetlere erişim sıkıntısı içerisinde" yaşamak zorunda kaldığı, UNRWA ve ortak kuruluşların yerinden edilmiş ailelere yardıma devam ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 69 bin 185 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 170 bin 698 kişinin yaralandığı bildirildi.