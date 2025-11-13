Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik uluslararası ve bölgesel girişimlere rağmen, Suudi Arabistan’ın medyası çözüm arayışlarına karşı açık bir direnç sergiliyor. Riyad tarafından finanse edilen yayın organları, savaşın gidişatını ve barış planlarını aktarırken, Suudi yönetiminin çözümü geciktiren veya engelleyen pozisyonunu dolaylı biçimde destekliyor.

Uzmanlar, bu medya yansımasının Riyad’ın diplomatik söylemlerle resmi açıklama yapmamasına rağmen sahadaki niyetini net biçimde ortaya koyduğunu belirtiyor. Savaşın sürdüğü alanlarda ise Yemen halkı, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen etkili bir çözüm göremiyor.

Direniş çevreleri, Suudi medyasının tutumunu, Yemen’deki insani krizi derinleştiren ve halkın haklarını gasp eden bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Onlara göre, Riyad’ın çözüm arayışına direnmesi, Yemen’in bağımsızlık ve egemenlik haklarına doğrudan müdahale anlamına geliyor.

Bölge gözlemcileri, Suudi yayın organlarının yayın çizgisinin, siyasi ve diplomatik stratejilerle sahadaki güç dengesini koruma amacı taşıdığını ifade ediyor. Bu durum, Yemen’de adil ve kalıcı bir barışın önünde ciddi bir engel olarak görülüyor.

Sonuç olarak, Suudi medyasının duruşu, savaşın bitirilmesine dair herhangi bir ciddi çabanın önüne set çekerken, Yemen halkının acı ve kayıplarının devam etmesine zemin hazırlıyor. Direniş ekseni bu durumu, “çözümün önlenmesi ve işgalin meşrulaştırılması” olarak değerlendiriyor.