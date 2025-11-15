Venezuela lideri Maduro: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Başkent Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısına katılan Maduro, ABD halkına seslenerek, Gazze’de yaşananların kendi ülkesinde de yaşanılabileceği uyarısında bulundu.

Maduro, ABD'yi hedef alarak, "ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze'deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze'de olanları soykırım olarak görüyor. Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD’nin yalnızca Venezuela’yı hedef almadığını savunarak, Washington yönetiminin aynı zamanda tüm Latin Amerika’ya ve dolayısıyla insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin geçmişteki işgallerini hatırlatan Maduro, şunları ifade etti:

"ABD halkına soruyorum, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir Afganistan mı istiyorsunuz? Yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya’nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze’den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz? Biz, buna hayır demenizi istiyoruz. Burada uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız ise istikrarını, egemenliğini ve var olma hakkını koruyacak."

Devlet Başkanı Maduro'nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.