Gazze'de kış: Çadırların içinde yağmur ve soğukla mücadele başladı

15 Kasım 2025 - 17:49
Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı insani trajedinin, zorlu hava koşulları ve yağmurların etkisiyle eskimiş çadırların sular altında kalması üzerine daha da kötüleştiğini bildirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kışın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sıkıntılarının arttığı ve insani trajedinin daha da kötüleştiği, yağmur sularının eskimiş çadırlarını sular altında bırakması ve şiddetli rüzgarların çadırlardan geriye kalanları parçalaması sonucu yaklaşık bir buçuk milyon insanın bu çadırlarda yerinden edilmiş kişiler olarak yaşadıkları belirtildi.

Dünyanın, kameralar aracılığıyla halkın yaşadığı trajediye tanık olduğu ve on binlerce ailenin yağmur ve rüzgardan korunaksız kaldığını gördüğü aktarılan açıklamada, bu sahnelerin, Gazze'de giderek artan insani felaketin boyutunu gözler önüne serdiğine işaret edildi.

Bu gerçeğin acil yardım ve hızlı barınma ihtiyacını yansıttığı vurgulanan açıklamada, Gazze'de, özellikle kış aylarının başlaması ve çadırların ve evlerin giderek kötüleşmesi nedeniyle yeniden inşa çalışmaları tamamlanana kadar geçici barınak olarak en az 250 bin çadır ve 100 bin karavana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsrail'in yardımların ülkeye girmesine izin verme konusundaki oyalaması karşısında uluslararası sessizliğin artık kabul edilemez olduğu vurgulanarak, artık açıkta kalan yerinden edilmiş insanların akıbetinden herkesin sorumlu tutulduğu açıklamada, ateşkes anlaşmasının arabulucuları ve garantörlerine rollerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

