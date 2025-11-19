Fas’ın Askerî Filosu Yenileniyor: Airbus’tan H225M Anlaşması Bölgesel Dengeleri Harekete Geçirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa merkezli Airbus Helicopters, Fas’ın yıllardır kullandığı yaşlı Puma filosunu yenilemek amacıyla H225M modeli üzerinden yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Rabat yönetimi, on adet helikopterin yanı sıra uzun süreli teknik destek, yedek parça erişimi ve ülke içinde kurulacak bölgesel bir bakım üssünden yararlanacak.

H225M platformları, hem muharebe arama-kurtarma hem de yüksek riskli operasyonlarda dayanıklılığıyla biliniyor. Bu durum, Fas’ın son dönemde artan askeri modernizasyon hamlelerinin yalnızca teknik değil, siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı yorumlarını da beraberinde getiriyor. Bölge analistleri, Rabat’ın özellikle Batı Sahra hattındaki gerilimi kendi lehine çevirmek için bu tür modernizasyon adımlarını hızlandırdığına dikkat çekiyor.

Direniş çevreleri ise Fas’ın bu alımının, dış destekle güçlendirilen askeri kapasitesinin sahada yeni baskı unsurları oluşturma riskini barındırdığını düşünüyor. Anlaşmanın içine Fas’ta bir bakım ve eğitim merkezi kurulmasının eklenmesi, uzun vadede sürekli operasyonel hazır bir filonun hedeflendiğini gösteriyor.

Yeni helikopterlerin teslimatı önümüzdeki yıllara yayılacak. Ancak anlaşmanın açıklanması bile bölgesel askeri dengelerdeki hareketliliği artırmış durumda. Körfez ve Avrupa kaynaklı desteklerle şekillenen bu modernizasyon sürecinin, Kuzey Afrika’da güç mücadelesinin seyrini etkilemesi bekleniyor.