Riyad’dan Net Mesaj: “Normalleşme İçin Savaşın Bitmesi ve Filistin Devleti Yolunun Açılması Şart”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede aylar süren çatışmaların ardından diplomasi trafiği hızlanırken, Riyad yönetimi İsrail’le normalleşme ihtimaline ilişkin tutumunu açık bir dille ortaya koydu. Suudi yetkililer, “her türlü görüşmenin ön koşulu” olarak iki temel maddeyi sıraladı: Savaşın tamamen sona ermesi ve Filistin devletinin kuruluşuna kapı aralayacak siyasi yol haritasının başlatılması.

Riyad’ın açıklaması, ABD’nin aylardır sürdürdüğü arka kapı diplomasisi ve İsrail’in bölgesel yalnızlığını kırma çabalarının ardından geldi. Ancak Suudi Arabistan, özellikle Gazze’de yaşanan felaketin ardından normalleşme süreçlerine mesafe koyduğunu daha önce farklı kanallardan ima etmişti. Bu kez ise koşullar net biçimde formüle edildi.

Bölge analistleri, Riyad’ın çıkışını yalnızca diplomatik bir şartlar listesi olarak değil, İsrail’in mevcut savaş stratejisine karşı siyasi baskı aracı olarak değerlendiriyor. Direniş çevrelerinin uzun süredir dile getirdiği “savaşın durdurulması ve Filistin’in tanınması” şartlarının, bu kez Suudi Arabistan gibi bölgesel ağırlığı güçlü bir aktör tarafından dillendirilmesi dikkat çekici bulundu.

Açıklamaya göre Suudi tarafı, Filistin devletini içeren net bir takvim ve uluslararası garanti mekanizması olmadan herhangi bir normalleşme sürecine girmeyecek. Bu tutum, hem Washington’un hesaplarını hem de Tel Aviv’in bölgede kırılgan hâle gelen diplomatik denklemini doğrudan etkileyebilir.

Riyad’ın pozisyonu, Ortadoğu’da dengelerin savaş sonrası döneme nasıl evrileceğine ilişkin yeni bir tartışma başlatmış durumda.