Nuri el-Maliki Yeni Irak Hükümeti İçin Başbakan Adayları Arasında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak'ta yeni hükümetin kurulma sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Hukuk Devleti Koalisyonu lideri ve ülkenin eski başbakanı Nuri el-Maliki'nin, başbakan adayları arasında bulunması, siyasi dengelerde hareketlilik yaratıyor. Özellikle Kasım 2025 parlamento seçimlerinde önemli oylar alan Maliki'nin bu pozisyonda yer alması, Irak siyasetinde tanınan ve etkili figürlerden biri olarak görünmesine dayanıyor.

Ancak mevcut durumda seçimlerde birinci çıkan İmar ve Kalkınma Koalisyonu lideri Muhammed Şiya es-Sudani'nin güçlü bir biçimde hükümeti kurma görevini üstlenmesi bekleniyor. Mevcut siyasi atmosferde Maliki'nin rolü, müzakereler ve koalisyon oluşturma süreçlerinin seyrine bağlı olarak şekillenecek. Irak politikasında tecrübeli bir aktör olarak Maliki, özellikle Şii siyasi blokların desteğini alma konusunda önemli bir figür konumunda bulunuyor.

Bu gelişmeler, Irak'ta hükümet kurma sürecinde yaşanacak olası ittifakları ve siyasi manevraları yakından takip edenler için kritik bir öneme sahip. Ülkenin istikrarı ve dış ilişkilerinde Maliki'nin rolünün nasıl şekilleneceği, gelecek dönem Irak siyasetinin yönünü belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.