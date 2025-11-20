Tel Aviv’in Yeni Hesabı: Lübnan’ı İç cepheye Sürükleme Oyunu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan sınır hattında son haftalarda artan İsrail hareketliliği, sadece Direniş’e yönelik bir baskı stratejisi olarak okunmuyor. Bölgedeki siyasi ve askerî kaynaklar, Tel Aviv’in daha derin bir plan peşinde olduğunu belirtiyor. Buna göre İsrail, Direniş’i cephe gerisine itmeye çalışırken aynı zamanda Lübnan ordusunu istemeden de olsa çatışmanın bir parçasıymış gibi gösterecek adımlar atıyor.

Bu yaklaşımın temel amacı, Beyrut’un iç dinamiklerini zorlamak. Direniş ile ordunun aynı kareye sokulması, İsrail’in uzun süredir hedeflediği bir “iç kırılganlık zemini” oluşturuyor. Böylece hem uluslararası kamuoyunda Lübnan’daki askerî güç dağılımı tartışmaya açılıyor hem de iç siyasette devletin rolü ve sınır güvenliği konuları yeniden masaya taşınıyor.

Lübnanlı analistler, İsrail’in bu stratejiyi özellikle Washington ile koordinasyon içinde derinleştirdiğini dile getiriyor. Bu çerçevede, Tel Aviv’in her askeri hamlesinin sınır ötesi bir baskıdan ziyade Lübnan’ın iç bütünlüğünü zedelemeye dönük bir hesap barındırdığı vurgulanıyor.

Direniş çevreleri ise durumun farkında olduklarını ve İsrail’in “iç cephe yaratma” çabasına izin vermeyeceklerini belirtiyor. Onlara göre Tel Aviv’in bu planı, bölgede dengeleri değiştirme niyetinin bir yansıması; ancak Lübnan toplumunun geçmişten gelen deneyimi, benzer oyunların boşa çıkmasını sağlayacak güçte.