Maduro: Venezuela’ya Yönelik Yeni Bir Komplo Hazırlanıyor, Muhalefet ve ABD Tehditlerine Karşı Uluslararası Dayanışma Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro﻿, ülkesine yönelik yeni bir komplo hazırlandığına dair ciddi bilgiler aldıklarını ve bununla ilgili kapsamlı soruşturmaların sürdüğünü söyledi. Maduro, özellikle muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado﻿'yu hedef alarak, kendisinin ve hükümetinin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik siyasi ve ekonomik baskılarının giderek arttığını ifade eden Maduro, bu tehditlere karşı uluslararası toplumun önemli ölçüde dayanışma gösterdiğini belirtti. Soruşturmalar ışığında, dış müdahale ve sabotaj girişimlerinin önüne geçilmesi konusunda devlet kurumlarının teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Maduro’nun bu açıklamaları, Venezuela’daki mevcut siyasi gerilimin derinleştiği bir döneme denk geliyor. Hükümet çevreleri, muhalefetin ülkedeki istikrarı bozma çabalarını engellemek için geniş çaplı önleyici tedbirler alırken, uluslararası destek arayışını da hızlandırıyor. Bu durum, Venezuela’nın iç siyaseti ve dış ilişkilerinde yeni tansiyonlara neden oluyor.