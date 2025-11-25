Umman’dan Oslo Uyarısı: “Bölgesel Anlaşmalar Çökme Riskiyle Karşı Karşıya”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Oslo Forumu’nda yaptığı değerlendirmede Orta Doğu'da son yıllarda sağlanan diplomatik ilerlemelerin yeniden çözüme kavuşmamış çatışmalar nedeniyle tehlikeye girdiğini söyledi. Yemen’i örnek gösteren el-Busaidi, ülkedeki kırılgan dengenin dış müdahaleler ve siyasi hesaplar yüzünden her an bozulabileceğini vurguladı.

Konuşmasında yabancı devletlerin bölgesel iç savaşlara müdahale biçimlerini açık şekilde eleştiren el-Busaidi, bu tür girişimlerin çoğu zaman çözüm üretmek yerine çatışmayı derinleştirdiğini dile getirdi. Bölgedeki mevcut belirsizliğin yalnızca Yemen’i değil, farklı ülkelerdeki diplomatik normalleşme süreçlerini de tehdit ettiğini ifade etti.

El-Busaidi, uluslararası toplumun mevcut krizin büyümesini önlemek için “gecikmeden uygulanabilir adımlar” atması gerektiğini söyleyerek üç aşamalı bir yol haritası önerdi. Bu harita; çatışan tarafların doğrudan diyaloğa teşvik edilmesini, insani erişimin koşulsuz şekilde güvence altına alınmasını ve bölgesel aktörlerin müdahale yerine kolaylaştırıcı role yönlendirilmesini içeriyor.

Ummanlı diplomat, bölgede sürdürülebilir barış için mevcut anlaşmaların güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun sahadaki gerçek ihtiyaçlara odaklanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.