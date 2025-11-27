Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela hükümeti, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) güvenlik uyarıları sonrası Caracas'a uçuşlarını askıya alan THY, Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia ve Gol gibi altı şirkete karşı sert bir adım attı. 48 saatlik ültimatomun dolmasıyla uçuş izinleri feshedildi; İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, "Uçaklarınızı alın, biz onurumuzu koruyalım" diyerek egemenlik vurgusu yaptı. Bu hamle, emperyalist baskılara boyun eğmeyen Venezuela'nın bağımsızlık iradesini simgeliyor.​

Karar, ABD'nin Karayipler'deki "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında artırdığı askeri gerilime paralel geliyor; B-52 bombardıman uçaklarının tatbikatları ve donanma hareketliliği hava sahasını riske atıyor. Direniş yanlısı çevreler, Maduro'nun bu yaptırımı anti-emperyalist cephenin zaferi olarak kutlarken, THY gibi şirketlerin ABD talimatlarına uymasını eleştiriyor. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ise Trump ile doğrudan diyalog çağrısı yaparak diplomatik kapıyı araladı.​

Bu gelişme, küresel havayolu şirketlerinin emperyalist senaryolara alet olmasının bedelini ödediğini gösteriyor; yerel havayolları Conviasa ve Avior gibi hatlar ise kesintisiz devam ediyor. Venezuela'nın direnişçi politikası, Latin Amerika'da bağımsızlık dalgasını güçlendirirken, ABD'nin uyuşturucu operasyonları bahanesiyle yürüttüğü kuşatmayı boşa çıkarıyor.