Altın ve Değerli Metallerde Sert Yükseliş

Gümüş rekor seviyelere ulaşırken, platin ve paladyum da belirgin artışlar sergiledi. Fed yetkililerinin güvercin tonlu açıklamaları, Aralık toplantısında faiz indirimi olasılığını yüzde 80'e yaklaştırdı ve bu da ons altını 4.147 dolara kadar çıkardı. Zayıf dolar ile düşük faiz ortamı, getirisi olmayan altına olan talebi körükleyerek yatırımcıları güvenli limana yöneltti. Eylül perakende satışları gibi gecikmeli veriler de piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Uzmanlar, bu hafta işsizlik başvuruları ve enflasyon rakamlarının ralliyi şekillendireceğini vurguluyor. Yatırımcılar, Fed'in Eylül-Ekim indirimlerinin devamı olup olmayacağını yakından takip ediyor.