Kremlin: ABD nihai barış planını Rusya'ya iletti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"ABD'nin Ukrayna ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı müzakerelerde üzerinde çalışılan nihai barış planını Rusya'ya iletip iletmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Ana parametreleri iletildi. Gelecek hafta Moskova'da bununla ilgili görüşmeler yapılacak." dedi.

Peskov, ABD tarafıyla müzakerelerin içeriğiyle ilgili soruya ilişkin, "Kamuoyuna açık şekilde istişareleri sürdürmek, megafon diplomasisi yapmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un haftaya Moskova'ya geleceğine dikkati çeken Peskov, Amerikan tarafıyla Ukrayna'da toprak konusunun istişare edileceğini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili, "Bir yandan, gerçekten Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili sorunlar var. Zelenskiy, seçim düzenleme ve anayasaya göre hareket etme konusunda isteksiz. Diğer yandan ise herkes, durumun barış yoluyla çözülmesinden yana." şeklinde konuştu.