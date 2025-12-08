Tahran Ve Bakü Arasında Diyalog Vurgusu Güçlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irakçi, görüşmelerin en önemli sonucunun diyalogların, istişarelerin ve karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi yönünde alınan karar olduğunu belirterek “Karşılıklı iş birliğimizde birçok ortak nokta ve çıkar söz konusu. Elbette bazı anlaşmazlıklar ve yanlış anlamalar da var; ancak bunların tamamı diyalog sürecinde çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

Toplantının başında açıklamalarda bulunan Irakçi, son bir yıl içinde Tahran ve Bakü arasında siyasi alanda üst düzey temasların devam ettiğini ifade etti. Irakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın son bir yılda Azerbaycan’a iki ziyaret gerçekleştirdiğini, bunlardan birinin ikili resmi ziyaret, diğerinin ise ECO zirvesine katılım amacıyla yapıldığını hatırlattı. Kendisinin de bu kapsamda Bakü’de bulunduğunu belirten Irakçi, “İnşallah yakın zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u Tahran’da ağırlamayı bekliyoruz” dedi.

Irakçi, iki ülke arasında yanlış anlamaların giderilmesi için seçilen yolun diyalog olduğunu vurgulayarak “Bugün ayrıca iki ülkenin çeşitli düzeylerdeki yetkilileri arasında görüşmelerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldık. Sayın Bayramov’un son derece sıcak ve değerli ev sahipliğinden memnuniyet duyuyorum. İran İslam Cumhuriyeti olarak Azerbaycan ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. İran ve Azerbaycan ilişkilerinin daha da ilerlemesi için güçlü bir irade taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nda da benzer bir irade gördüğünü belirterek “İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişeceğine inanıyorum. Hiçbir tarafın bu ilişkilere zarar vermesine ya da olumsuz yönde etkilemesine izin vermemeliyiz” dedi.