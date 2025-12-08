Kudüs'te baskın düzenlenen UNRWA merkezine katil İsrail bayrağı çekildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail polisi, sabah saatlerinde UNRWA'nın Kudüs'teki merkezine kamyon ve forkliftlerle baskın düzenledi.

Baskının ardından UNRWA merkezindeki BM bayrağı indirilerek yerine Siyonist İsrail bayrağı asıldığı görüldü. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada baskına tepki gösterdi.

Lazzarini, Siyonist İsrail polisi ve belediye yetkililerinin sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezi yerleşkesine zorla girdiğini belirtti.

Baskında UNRWA merkezindeki mobilya, bilişim ekipmanları ve diğer eşyalara el konulduğunu ifade eden Lazzarini, BM bayrağının indirilerek yerine İsrail bayrağının asıldığını kaydetti.