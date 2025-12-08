İsrail 2026’da İran’a Askeri Operasyon Planlıyor: Avrupa Diplomatlarından Kritik Uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Al-Monitor’a konuşan üst düzey Avrupa diplomatları, İsrail’in önümüzdeki yıl İran’a karşı planladığı olası bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu belirtti. Kaynaklara göre, bu hamlenin temelinde İran’ın nükleer programı ve bölgedeki artan askerî varlığı yer alıyor. Diplomatlar, İsrail’in 2026’da gerçekleştirebileceği bu adımın sadece iki ülke arasındaki gerilimi değil, tüm bölgeyi ve küresel güvenliği etkileyebileceği konusunda uyardı.

Gizli nitelikteki bu planın henüz netleşmediği, diplomatların durumu yakından takip ettiği ifade edildi. Ortadoğu’nun dengelerinin hassas olduğu bu dönemde, İsrail ve İran arasındaki bu olası çatışmanın zincirleme sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor. Avrupa tarafından ise bu risklere karşı diplomatik önlemlerin ve diyalog kanallarının açılmasının önemi üzerinde duruluyor.

Analistler, İsrail’in bu hamlesinin bölgesel istikrarı tehdit edebileceğini ve taraflar arasında tansiyonun yükselmesine yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte uluslararası toplumdan özellikle diplomasiye ağırlık verilmesi bekleniyor.