Hamas: Direnişin silahları kırmızı çizgimizdir, teslim olmayacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Velid Kilani, Siyonistlerin Gazze’deki ateşkes anlaşmasındaki aldatmacasına dikkat çekerek, işgalcilerin hiçbir koşulda taahhütlerini yerine getirmeyeceğini vurguladı. Kilani, Filistin direnişinin silahlarının meşru olduğunu ve hiçbir tarafın buna zarar veremeyeceğini belirtti.

Kilani, Al-Masireh TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Direnişin silahları bizim kırmızı çizgimizdir. Tüm Filistin halkı, Siyonist işgalcilere karşı kendini savunmak için silahların korunmasında hemfikir.”

Halkın silahsız bırakılmasına karşı çıkan Kilani, direnişin silahlarının teslim edilemeyeceğini ve hiçbir müzakerenin bu konuda kabul edilmeyeceğini söyledi. Ayrıca Ramallah’ta yapılan bir Hristiyan araştırma kuruluşu anketine değinen Kilani, halkın %69’unun silahsızlandırmayı kesinlikle reddettiğini ve silahları ulusal bir gereklilik olarak gördüğünü aktardı.

Kilani, işgalci rejimin ve bazı Arap ülkelerinin dayattığı sözde uluslararası güçler anlaşmasının direnişin silahsızlandırılmasını öngörmediğini, aksine bu konuda Siyonistlerin hiçbir zaman sadık kalmayacağını vurguladı. Trump yönetiminin önerdiği anlaşmayı yalnızca esir değişimi ve ateşkes maddeleri için kabul ettiklerini belirten Kilani, Siyonistlerin ateşkese hiçbir şekilde uymadığını söyledi.

Hamas temsilcisi, işgalcilerin Filistin halkını teslim almak istediğini, ancak işgal sürdükçe direnişin devam edeceğini ifade etti. Hamas, bağımsız ve güçlü bir ordusu olan bir Filistin devleti kurulduğunda silahlı direnişe gerek kalmayacağını açıkladı. Kilani, işgalcilerin Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalıştığını ve halkı topraklarından sürmeyi hedeflediğini belirtti.

Kilani, işgalci Siyonistlerin Gazze, Lübnan ve Suriye’deki sürekli suçlarını kınadı ve özellikle Beyrut’un Dahr El-Beyrut bölgesine yapılan saldırı ve burada bir üst düzey Hizbullah komutanının şehit edilmesini işaret ederek işgalcilerin sınır tanımadığını söyledi.

İşgalcilerin 10 Ekim’de Gazze’de imzalanan ateşkese uymadığını ve sürekli taahhütlerini ihlal ettiğini vurgulayan Kilani, Siyonist iç krizleri ve halkın protestolarını da hatırlattı. İşgalci rejimin, iç krizleri örtbas etmek için saldırganlığı artırdığını belirtti.

Kilani ayrıca, ABD’nin Siyonist rejimi korumaya devam ettiğini, insan haklarını ise politik hedefler için aldatıcı bir araç olarak kullandığını dile getirdi. Netanyahu’nun BM’deki konuşmasını ve “Büyük İsrail” planını hatırlatan Kilani, işgalcilerin Filistin’i ve bölgeyi tamamen kontrol altına almak istediğini ifade etti.

Filistin’in 1967 sınırlarında bağımsız bir devlet olarak tanınmasının bile işgalciler için şok etkisi yarattığını belirten Kilani, Sheik Ahmed Yasin’in önerdiği 5–10 yıllık ateşkes çerçevesinde bir Filistin devletinin kurulmasının Siyonistler tarafından reddedildiğini söyledi. Kilani, direnişin tüm engellemelere rağmen kararlılıkla sürdüğünü ve Filistin halkı özgürleşene kadar yoluna devam edeceğini vurguladı.