Arakçi: İran nükleer hakkından vazgeçmeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, nükleer programla ilgili “İran nasıl güven inşa edecek?” yönündeki iddialara yanıt vererek, asıl güven sorununun ABD, Avrupa ve diğer Batılı aktörlerde olduğunu vurguladı. Arakçı, “Biz değil; ABD, Avrupalılar ve diğerleri İran’a güven vermek zorunda. Barışçıl nükleer hakkımızdan yararlanırken bombalanmama ve saldırıya uğramama güvencesini onlar sağlamalıdır.” dedi.

Arakçı, Kyodo Haber Ajansı’na verdiği kapsamlı mülakatta, Washington’un saldırgan politikalarının, İsrail işgal rejiminin yönlendirmesiyle birleşerek tüm diplomatik kanalları tahrip ettiğini belirtti. İranlı Bakan, ABD’nin tek taraflı saldırıları, 2015 anlaşmasından keyfi çekilmesi ve 2025 görüşmeleri sırasında Siyonist saldırılarına verdiği destek nedeniyle hiçbir güvenilirlik taşımadığını ifade etti.

Arakçi, müzakerelere dönmenin ana şartını “İran’ın uranyum zenginleştirme dahil barışçıl nükleer hakkının açık ve kesin biçimde tanınması” olarak belirledi. Bu çerçevenin kabul edilmesi halinde, İran’ın güven artırıcı ek denetimleri yeniden gündeme alabileceğini ancak bunun süreli olacağını söyledi. Arakçı, “Tek bir şey kalıcıdır: İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Batı’nın gerçek dışı iddialarının aksine, bugüne kadar İran nükleer programının hiçbir zaman askeri sapma göstermediğini, tüm tesislerin denetime açık olduğunu ve buna rağmen tamamen barışçıl bir tesisin ABD-Siyonist ortak saldırısıyla bombalandığını hatırlattı. Bu saldırının uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu vurguladı.

ABD’nin tek taraflı “snapback” girişiminin yasa dışı olduğunu belirten Arakçı, Rusya, Çin ve Bağlantısızlar Hareketi’nin 120’den fazla ülkesinin de bu görüşü paylaştığını söyledi. Arakçı, Washington’un bu adımlarının Kahire’de varılan İran-IAEA işbirliği çerçevesini geçersiz kıldığını hatırlattı.

Arakçi, Japonya’nın nükleer güvenlik ve afet yönetimi konusundaki deneyimlerinin İran için önemli olduğunu, gelecekte ikili teknik işbirliğinin mümkün ve yararlı olacağını da belirtti. Ayrıca İran-Japonya ilişkilerini tarihsel olarak “dostane ve istikrarlı” olarak tanımlayarak, mevcut engellerin dışsal ve ABD baskısından kaynaklandığını vurguladı.