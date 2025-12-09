Irak hatalı kararı düzeltti: Hizbullah ve Ensarullah terör listesinden silindi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Irak Bakanlar Kurulu’na bağlı Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi, Lübnan’daki Hizbullah ile Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin isimlerini “terör örgütleri listesi”nden çıkardı. Söz konusu düzeltme, Irak’ın resmi gazetesi el-Vekائع’de yayımlandı.

Bu adım, daha önce bu ay içinde Irak’ın Hizbullah ve Ensarullah’ı “terör örgütü” olarak sınıflandırdığına dair hatalı bir metnin yayımlanması üzerine atıldı. Resmî gazete, bu yanlışı düzelterek söz konusu hareketlerin listeden çıkarıldığını ilan etti.

Irak Merkez Bankası da kararın ardından açıklama yaparak, “teröristlerin mal varlıklarını dondurma” komitesinin 61 numaralı kararında yayımlanan metnin tashih edileceğini, Hizbullah ve Ensarullah’ın DEAŞ ve el-Kaide ile ilişkilendirilen yapılardan çıkarılacağını duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin ofisi de bir açıklama yayımlayarak, karar metninde yer alan ifadelerin “gerçek dışı” olduğunu belirtti. Açıklamaya göre Sudani, hatalı kararın nasıl yayımlandığının tespiti için acil soruşturma talimatı verdi ve sorumluların belirlenmesini istedi.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca, Irak’ın Malezya’nın talebi üzerine sadece DEAŞ ve el-Kaide bağlantılı kişi ve oluşumların mal varlıklarının dondurulmasına onay verdiği, bunun dışında hiçbir yapının bu kapsama alınmadığı vurgulandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı da yayımladığı açıklamada, “Ensarullah ve Lübnan Hizbullahı’nın terör örgütü sayılması” yönündeki iddialardan haberdar olduklarını ancak bu karara ne onay verdiklerini ne de böyle bir metni imzaladıklarını belirterek iddiaları tamamen yalanladı.