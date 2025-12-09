Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’daki mevcut gerilim ortamında İsrail, gelecekte yapılacak herhangi bir barış veya düzenleme sürecinde kendi belirlediği güvenlik şartlarını dayatma amacı güdüyor. Bu dayatmalar, bölgedeki direniş hareketlerinin ve Filistin halkının haklarının göz ardı edilmesine yol açıyor.

Hamas cephesi ise, hem insani hem siyasi kazanımlarını korumak için kararlılıkla mücadele ediyor. En önemlisi, varlığının temel unsuru olarak gördüğü silahına sıkı sıkıya tutunuyor. Bu silah, Hamas için sadece bir güç sembolü değil, aynı zamanda var olma nedeninin ve halkının özgürlüğü için direnişin simgesi durumunda.

Bölgede yaşanan bu güç mücadelesi, sadece iki taraf arasında değil; aynı zamanda adalet, özgürlük ve onur arayışının da çatışması olarak okunmalı. İsrail’in dayatmalarına karşı sabırla direnen Hamas, kendi halkının geleceği ve onuruna sahip çıkma meselesinde geri adım atmıyor.

Bu kritik süreçte uluslararası toplumun yapması gereken, bölgedeki gerçekleri görmezden gelmek yerine Filistin halkının haklı taleplerini ve direnişinin meşruiyetini kabul etmektir. Ancak bu yaklaşımla kalıcı barış ve adalet sağlanabilir.

Güncel şartlar altında, Hamas’ın direnişi bölgesel dinamiklerin belirleyicisi olmaya devam ediyor ve onların sesine kulak vermeden gerçek bir çözüm bulmak mümkün görünmüyor. Bu direniş, geçmişten günümüze bir umut ışığı olmanın ötesinde, bugün de Filistin halkı için özgürlük yolunda kararlı bir duruş sergiliyor.