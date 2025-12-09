Trump’tan Gazze Barış Konseyinde Değişiklik: Tony Blair Çıkarıldı, Diplomasi Arayışı Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için planladığı “Barış Konseyi”nde önemli bir revizyona gitti. Arap ve Müslüman ülkelerden gelen sert tepkiler doğrultusunda, daha önce konseyde yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in ismi çıkarıldı. Trump yönetimi, bölgedeki hassas dengeleri gözeterek, yeni bir yürütme komitesi kurarak diplomatik arayışlarını sürdürüyor.

Bölgedeki ateşkesin kırılganlığı ve insani yeniden inşa ihtiyacı, yeni yapılanma ile daha etkin bir şekilde ele alınmaya çalışılıyor. Ancak konseyin yapısal değişikliği, direnişin ve halkların sesiyle kurulacak adil bir barışın önünde hala büyük engeller olduğunu gösteriyor.

Arap ve Müslüman ülkelerin itirazları, bölgedeki gerçek dinamiklerin ve direnişin öneminin uluslararası aktörler tarafından kabul edilmesi gerektiğini bir kere daha vurguladı. Trump’ın bu adımı, bölgede söz sahibi olmak isteyen dış aktörlerin politikalarında zorunlu esnemeler yaşadığının göstergesi olarak okunabilir.

Gazze halkının direniş ruhu ve haklı talepleri, her ne kadar dış müdahalelerle sınansa da, bölgedeki barış ve yeniden kalkınma sürecinin gerçek sahipleri olarak kalmaktadır. Dış güçlerin oyunlarına rağmen, direnişin ve halkların iradesi barışın teminatı olmaya devam ediyor.