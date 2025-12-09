ABD’nin yeni strateji belgesi: Gerileyen gücün itirafı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS), Washington’ın Avrupa’daki müttefiklerine sert suçlamalar yöneltirken, Batı Yarımküre üzerindeki hâkimiyetini daha da sıkılaştırma niyetini açıkça ortaya koyuyor. Belge aynı zamanda önceki değerlendirmelerde ağır bir yer tutan Çin ve Batı Asya’ya odaklanmayı geri plana çekiyor.

4 Aralık’ta yayımlanan 33 sayfalık belge, Donald Trump’ın “Önce Amerika” doktrinine dayanıyor ve Biden yönetiminin 2022 NSS metninden köklü bir kopuş anlamına geliyor.

Biden döneminde Çin, ABD’nin “birincil dış politika meydan okuması” ilan edilmiş; Washington, Çin’in ayrılmaz parçası olan Tayvan’a açık şekilde siyasi ve askerî destek vererek gerilimi körüklemişti.

Yeni strateji, Rusya–Ukrayna savaşını ABD’nin temel çıkarlarından biri olarak sunarken, ilginç bir şekilde uzun yıllardır ABD çizgisinde duran Avrupa müttefiklerine Rusya’dan daha sert ifadeler yöneltiyor. Bu durum, Trump’ın ilk döneminde Moskova’yı “büyük jeopolitik rakip” ilan eden söylemin tersine yeni bir yaklaşım anlamına geliyor.

Trump’ın sekiz yıl önce açıkladığı Ulusal Güvenlik ve Ulusal Savunma Stratejileri, ABD’nin saldırgan ve müdahaleci dış politikasının temelini atmış, Çin ve Rusya ile büyük güç rekabetini derinleştirerek küresel ilişkileri çatışma eksenine oturtmuştu.

Bu yeni belgede Beyaz Saray, ABD askerî varlığının yeniden dizayn edilmesini, Batı Asya’dan kuvvet çekilerek ABD’nin “çıkarları” saydığı bölgelerin korunmasına ve Batı Yarımküre’de “narkotikle mücadele” bahanesiyle daha geniş askerî operasyonlara odaklanılmasını istiyor.

Bu tür strateji metinleri her başkanlık döneminde bir kez yayınlanıyor ve Washington’ın bütçe tahsisatı ile küresel önceliklerini belirlemede yol haritası niteliği taşıyor.

Aşağıda, yeni stratejinin öne çıkan başlıkları ve önceki çizgilerden kopuşunun detaylı bir özeti yer alıyor.

Çin Başlığı

Son iki NSS belgesinde —Trump’ın ilk dönemindeki de dahil— Çin ile rekabet, Washington’ın en öncelikli stratejik hedefi ilan edilmiş, Pekin ABD’nin “baş rakibi” olarak sunulmuştu.

Bu son strateji belgesinde ise Çin ile rekabet açık biçimde geri plana itilmiş. Yıllarca sürdürülen kışkırtıcı söylemlerin sonuç üretmediğinin Washington tarafından kabul edildiği anlaşılıyor.

Belgede Çin artık:

– “birincil tehdit”,

– “en kritik meydan okuma”,

– “ölçü belirleyen tehdit”

gibi alarmist etiketlerle tanımlanmıyor.

Belirgin bir nokta: Çin’e dair ideolojik çerçeve büyük ölçüde kaldırılmış durumda. Artık “demokrasi-otoriterlik” propagandası yok, “kural temelli düzeni savunma” retoriği yok; yalnızca ekonomik ve stratejik hesaplar var.

Çin yalnızca birkaç yerde, o da çoğunlukla ekonomik ilişkiler ve Tayvan meselesi üzerinden anılıyor ve önceki yıllara kıyasla çok daha az saldırgan bir ton kullanılıyor.

ABD–Çin rekabeti artık tamamen ekonomik bir mücadele olarak tarif ediliyor. Belge, bu rekabetin “ekonomik geleceği kazanmak” üzerine kurulu olduğunu ve “nihai meselenin ekonomi” olduğunu yazıyor.

Çin’in ticaret uygulamaları eleştirilse de belge, “Pekin ile gerçekten karşılıklı faydaya dayalı bir ekonomik ilişki kurma” çağrısı yapıyor. Bu ifade, Trump ile Xi Jinping’in Ekim ayında açıkladıkları yumuşama mesajlarıyla uyumlu.

Belge ayrıca, 2017’de başlatılan gümrük tarifesi savaşının başarısız olduğunu fiilen kabul ediyor: “Çin uyum sağladı ve tedarik zincirleri üzerindeki hakimiyetini güçlendirdi.”

Yeni strateji, ABD’nin Çin’e tek başına karşı koyamayacağı gerçeğini zımnen kabul ediyor ve ABD’nin artık tek başına sahip olmadığı ekonomik gücü topluca kullanmak için bir “ekonomik koalisyon” kurmaya çalıştığını açıklıyor. Bu, Washington’ın küresel gücündeki zayıflamanın açık bir itirafı niteliğinde.

Bu çabanın bir parçası olarak belge, Hindistan’ı ABD’nin Asya’daki baş dayanağı ilan ediyor ve Yeni Delhi ile ekonomik/askerî ilişkilerin daha da geliştirilmesini istiyor.

Tayvan konusunda ise stratejik değer, yarı iletken üretimi ve kritik deniz yollarındaki kontrol üzerinden tanımlanıyor.

Belge, Çin’in Tayvan’ı güç kullanarak geri alma ihtimalinin arttığını kabul ediyor ve ABD’nin artık Tayvan çevresinde askerî üstünlüğü korumada zorlanabileceğini ima ediyor:

“Çatışmayı caydırmak —ideal olarak askerî üstünlüğü koruyarak— bir önceliktir.”

Buradaki “ideal olarak” ifadesi, ABD’nin askerî üstünlüğü artık garanti görmediğini açıkça gösteriyor.

Strateji ayrıca ABD’nin Pasifik’teki müttefiklerini daha fazla sorumluluk almaya zorluyor. “Birinci ada zinciri” üzerindeki müttefiklerin daha fazla harcama ve operasyon yapmaması halinde ABD’nin Tayvan’ı savunamayabileceği tehdidinde bulunuyor.

Ekonomist ve jeopolitik yorumcu Arnaud Bertrand’ın dikkat çektiği gibi bu yaklaşım açık bir çelişki içeriyor:

“Bir yandan Çin’e karşı ekonomik koalisyon kurmaya çalışırken, diğer yandan aynı müttefiklere ticaret savaşları açıp onları savunma yükünü daha fazla üstlenmeye zorluyorsunuz. Bu müttefikler bir noktada şunu soracak: Kendi ekonomik çıkarlarımızı neden artık kendi başına rekabet edemeyen ve bize daha az şey sunan bir Amerika için feda edelim?”