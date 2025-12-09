  1. Ana Sayfa
Elbit Systems ve NATO İhalelerinde Yolsuzluk İddiaları: Avrupa Ortak Araştırması Gündemi Sarsıyor

9 Aralık 2025 - 17:11
Avrupa merkezli ortak bir araştırma, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems’i NATO ihalelerindeki yolsuzluk soruşturmasının merkezine oturttu. Askıya alınan sözleşmeler ve uluslararası gözaltılar, bu tartışmaların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO’ya yönelik askeri teknolojiler geliştiren İsrailli savunma devi Elbit Systems, Avrupa merkezli bir ortak araştırmanın odağına yerleşti. Araştırma, şirketin NATO ihalelerinde geniş çaplı usulsüzlüklere karıştığını ve bunun sonucunda bazı sözleşmelerin askıya alındığını ortaya koydu.

Yolsuzluk iddialarının ardından farklı ülkelerde yürütülen soruşturmalar kapsamında uluslararası gözaltılar gerçekleşti. Bu son gelişmeler, NATO üyesi ülkelerde savunma ihalelerinin güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Elbit Systems, İsrail’in bölgedeki askeri gücünün önemli aktörlerinden biri olarak biliniyor. Bu dosyanın açılması, savunma sektöründe yolsuzluk ve siyasi çıkar ilişkilerinin ne denli karmaşık olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

Bölgedeki direniş hareketleri ve bağımsız medya, bu tür yolsuzlukların işgalci ve saldırgan mekanizmaların güçlenmesi yolunda engel teşkil etmediğine dikkat çekiyor. Halkların hakları ve direnişi karşısında bu tür kirli işlerin sorgulanmasının önemine vurgu yapıyorlar.

Araştırmanın devamı ve açılacak diğer soruşturmalar, hem uluslararası savunma piyasasında şeffaflığı artırabilir hem de bölgede adalet arayışına yeni kapılar açabilir.

