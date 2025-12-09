Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO’ya yönelik askeri teknolojiler geliştiren İsrailli savunma devi Elbit Systems, Avrupa merkezli bir ortak araştırmanın odağına yerleşti. Araştırma, şirketin NATO ihalelerinde geniş çaplı usulsüzlüklere karıştığını ve bunun sonucunda bazı sözleşmelerin askıya alındığını ortaya koydu.

Yolsuzluk iddialarının ardından farklı ülkelerde yürütülen soruşturmalar kapsamında uluslararası gözaltılar gerçekleşti. Bu son gelişmeler, NATO üyesi ülkelerde savunma ihalelerinin güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Elbit Systems, İsrail’in bölgedeki askeri gücünün önemli aktörlerinden biri olarak biliniyor. Bu dosyanın açılması, savunma sektöründe yolsuzluk ve siyasi çıkar ilişkilerinin ne denli karmaşık olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

Bölgedeki direniş hareketleri ve bağımsız medya, bu tür yolsuzlukların işgalci ve saldırgan mekanizmaların güçlenmesi yolunda engel teşkil etmediğine dikkat çekiyor. Halkların hakları ve direnişi karşısında bu tür kirli işlerin sorgulanmasının önemine vurgu yapıyorlar.

Araştırmanın devamı ve açılacak diğer soruşturmalar, hem uluslararası savunma piyasasında şeffaflığı artırabilir hem de bölgede adalet arayışına yeni kapılar açabilir.