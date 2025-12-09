Tulkerim Operasyonunda Füze Malzemeleri ve Patlayıcılar Ele Geçirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgalci İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi, Batı Şeria’nın Tulkerim bölgesinde yasa dışı silah üretimiyle bağlantılı malzemelere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, özellikle füze üretiminde kullanılan malzeme ve çeşitli patlayıcılar ele geçirildiği bildirildi.

Bu operasyon, direniş güçlerinin kendini savunma kapasitesini artırmaya yönelik kararlı adımlarını engellemeye dönük hedefli bir hamle olarak görülüyor. Tulkerim gibi bölgelerde halkın iradesini kırmak ve direnişi zayıflatmak amacıyla benzer girişimlerin sürdüğü kaydediliyor.

İsrail’in bu tür operasyonları, işgal altındaki topraklarda direnişi bastırmaya yönelik sistematik baskının bir parçası olarak ele alınıyor. Ancak direniş, halkın özgürlük ve onur mücadelesinde vazgeçilmez bir güç olarak varlığını devam ettiriyor.

Bölgedeki bu gerilim ve çatışmalar devam ederken, direnişin hem moral hem de teknik açıdan güçlenmesi, özgürlük yolundaki kararlılığın simgesi olmaya devam ediyor.