Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Beyrut'ta El-Kaide'nin etkisiyle başlayan geniş çaplı motosikletçi hareketliliği, özellikle şehrin güneyindeki Zahiye bölgesinde yoğunlaşıyor. Binlerce motosikletli, El-Kaide ve el-Cehat grubuna bağlı bayraklar taşıyarak bölgedeki güvenlik ortamını son derece gerginleştirdi. Aynı anda, işgalci İsrail rejimi dün güney bölgeler üzerinde hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar, motosiklet hareketlerinin en yoğun olduğu anda gerçekleşti.

Bu eşzamanlı gelişmeler, birçok gözlemci tarafından tesadüfi olarak görülmemekte; tam aksine, bu durum saha içinde aşırı hareketlerin iç koordinasyonu ile İsrail'in dışarıdan sağladığı hava desteğinin açık bir işareti olarak değerlendiriliyor. Olaylar, bölgede ortak bir güvenlik mesajı ya da uygulamalı saha tatbikatı olarak nitelendirilebilir. Bu durum, ekstremist grupların kara hareketlerinin, düşman devletin hava desteğiyle desteklenebileceğinin sinyali olarak lanse edilmektedir.

Böylece, Beyrut'taki karışıklık sadece iç dinamiklerin değil, aynı zamanda bölgesel dış müdahalelerin de bir göstergesi haline gelmiştir. Bu gelişmeler Lübnan'ın güvenlik yapısında ciddi kaygılar doğurmakla birlikte, bölgesel gerilimleri daha da artırma potansiyeline sahiptir



