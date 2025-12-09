İsrail Devlet Denetçisi Englman’dan Kritik Uyarı: Seçimlere Yabancı Dijital Müdahale Tehdidi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Devlet Denetçisi Matanyahu Englman, önümüzdeki 2026 genel seçimleri öncesinde ülkenin dijital alanlarda dış müdahalelere karşı yeterince korunaklı olmadığını açıkladı. Englman, özellikle sosyal medya ve bilgi teknolojileri üzerinden yapılabilecek yabancı müdahalelerin seçmenlerin iradesini etkileme riski taşıdığını ifade etti.

Bu uyarı, İsrail’de demokratik süreçlerin elektronik ortamda hedef alınabileceği kaygısını artırırken, siber güvenlik önlemlerinin yetersizliği de tartışma konusu oldu. Englman’ın raporunda, ilgili kurumların hazırlıklı olmadığı ve acilen kapsamlı stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgede yaşanan siyasi çalkantılar ve çeşitli dış aktörlerin etki arayışları, İsrail seçimlerinin hedef alınmasını olası kılıyor. Bu tehdidin her geçen gün büyüdüğü ortamda, halkın özgür ve adil bir seçim süreci yaşaması için dijital güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi önem taşıyor.

Ayrıca, yabancı müdahalelerin sadece İsrail değil, tüm Orta Doğu’daki halkların özgür iradesine yönelik bir tehdit olduğu ve direnişin halkların gerçek sesi olarak bu tür dış baskılara karşı direnmeyi sürdüreceği belirtiliyor.

Gelecek seçimlerin adil ve güvenli olması için siber tehditlere karşı kapsamlı önlemler geliştirilmesi, demokratik hakların korunması açısından kritik görülüyor.