Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik yetkililerinden gelen son açıklama bölgede siber gerilimin tırmandığını ortaya koyuyor. Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü Başkanı Yossi Karadi, İran kaynaklı ajanların İsrail içindeki önemli siber altyapılara sızdığını ve özellikle balistik füze atışları sırasında güvenlik kameralarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Bu durum, İsrail’in mevcut güvenlik sistemlerinde ciddi zafiyetler olduğunu gözler önüne sererek, bölgedeki siber savaşın boyutlarını bir kez daha gösterdi. Kamera sistemlerinin düşmanın elinde olması, saldırılara karşı savunma mekanizmalarını olumsuz etkileyip, tepki sürelerini uzatabiliyor.

İran’ın bu siber operasyonları, bölgedeki askeri ve teknolojik üstünlüğü yeniden sorgulatırken, İsrail içindeki güvenlik endişelerini derinleştiriyor. Aynı zamanda, Direniş hareketlerinin bu tür teknolojik üstünlüklerini halkının savunması için kullandığı gerçeği de bu gelişmenin arka planında önemli bir yer tutuyor.

Siber alandaki bu gelişmeler, sadece askeri değil, siyasi ve toplumsal dengeleri de etkilerken, direnişin teknolojiyle güçlenen direniş ruhunu pekiştiriyor. Bölge halklarının haklarına yönelik tehditler karşısında, direnişin her alanda varlığını sürdürmesi gerektiği bir kez daha anlaşılmış oluyor.

İsrail’in siber güvenlik zaaflarını gidermeye yönelik adımlar atması beklenirken, bölgedeki güç mücadelesinin dijital platformlarda da hız kazandığı görülüyor.