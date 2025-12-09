İsrail’in Batı Şeria’da Tarım Arazilerini Yok Etmesi Filistinli Aileleri Mağdur Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın önemli isimlerinden Abdurrahman Şedid, İsrail askerlerinin Batı Şeria’da Filistin halkına ait tarım arazilerini yok etmesini sert bir dille eleştirdi. Şedid, Selfit’in kuzeyindeki Merdah köyünde yaklaşık 61 dönümlük verimli tarım arazisinin buldozerler kullanılarak yerle bir edilmesinin, yüzlerce Filistinli ailenin ekmek kapısını elinden aldığını vurguladı.

Bu tahribatın, İsrail’in bölgeyi yasa dışı yerleşimlerle ilhak etme politikasının bir parçası olduğunu belirten Şedid, “Bölgedeki Filistinlilerin yaşam alanları ve geçim kaynakları sistematik olarak yok ediliyor. Bu planlı saldırılar, halkımızın direnme iradesini kırmaya yönelik büyük bir adım” dedi.

Merdah köyünde yaşanan bu son yıkım, sadece toprak kaybıyla kalmıyor; tarım ve üretim sektörlerine zarar vererek ekonomik sıkıntıları artırıyor. Yerel halk, yılardır emek verdiği arazilerinin bu şekilde gasp edilmesine karşı büyük tepki gösteriyor.

Şedid ayrıca, uluslararası toplumu bu haksızlığa sessiz kalmamak ve Filistin halkının haklarını korumak için aktif adımlar atmaya çağırdı. “İsrail’in uyguladığı yerleşim politikaları, sadece Filistin coğrafyasını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda barış umutlarını da zedeliyor” ifadelerini kullandı.

Filistinli direnişçiler ise, toprakları savunmak ve halklarının haklarına sahip çıkmak adına kararlı mücadelelerinin süreceği mesajını verdi. Her defasında bu tür saldırılara karşı Filistin halkının direniş ruhunun güçlendiği belirtiliyor.