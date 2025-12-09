Abdülbari Atvan: İran’ın Dört Aşamalı Stratejisiyle Bölgenin Son Savaşı Kapıda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arap dünyasının etkili kalemlerinden Abdülbari Atvan, bölgede giderek yükselen gerilime dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rey el-Yevm gazetesinde ve kamuoyunda geniş yankı bulan açıklamalarında Atvan, önümüzdeki savaşın diğerlerinden farklı olarak İran ile İsrail arasında çok daha kapsamlı bir hale geleceğini vurguluyor.

Atvan’a göre, bu çatışma Orta Doğu tarihinin “son savaşı” olacak ve İran, stratejik hamlelerini dört aşamalı bir plan çerçevesinde yürütecek. İlk aşama politik ve diplomatik izolasyonla başlayacak. İran, bölgede İsrail’i yalnızlaştırmak ve uluslararası arenada destek kaybetmesini sağlamak için yoğun bir diplomasi yürütecek.

İkinci aşamada ekonomik baskılar devreye girecek. İran, İsrail’e yönelik yaptırımları derinleştirecek ve bölgedeki ekonomik işbirliklerini kısıtlayarak rejimin ekonomik gücüne darbe vuracak. Bu aşama, İsrail’in iç kaynaklarında ve bölgesel ticaret yollarında zayıflık yaratmayı amaçlıyor.

Üçüncü aşama, bölgedeki müttefiklerin güçlendirilmesi ve ajanların faaliyetlerinin artırılmasıyla karakterize edilecek. İran, Lübnan’daki Hizbullah ve Gazze’deki direniş grupları gibi müttefiklerine verdiği desteği yoğunlaştırarak, askerî açıdan İsrail’i kuşatma altına almaya çalışacak.

Son ve dördüncü aşama ise doğrudan askeri operasyonları içeriyor. Atvan, “İran’ın stratejisi sadece silahlarla değil, aynı zamanda ekonomik ve diplomatik alanlarda atacağı adımlarla İsrail rejimini tamamen yıkmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamlı stratejinin başarıya ulaşması halinde, bölgedeki güç dengelerinin kökten değişeceğini söyleyen Atvan, İsrail rejiminin bu savaşta köklü bir yenilgiye uğrayacağından emin. Ayrıca, bu son savaşın ardından bölgede yeni bir dönem başlayacağını vurguluyor.

Atvan’ın bu analizleri, Orta Doğu’nun mevcut istikrarsızlığı ve güç mücadelesi ekseninde büyük yankı uyandırırken, direniş tarafında da önemli bir moral kaynağı olarak görülüyor. İsrail rejiminin giderek zayıfladığı bir dönemde bu tür stratejik öngörüler, bölgedeki gelişmeleri anlamak adına kritik bir perspektif sunuyor.