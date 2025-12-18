Maduro’dan Washington’a Sert Mesaj: “Petrol ve Toprak Söylemi ABD’nin Gerçek Hesabını Ele Veriyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına sert tepki göstererek, kullanılan dilin Washington yönetiminin gerçek niyetini gizlemediğini vurguladı. Maduro’ya göre, “petrol, toprak ve diğer varlıklar” söylemi, ABD’nin demokrasi ya da insan hakları değil, doğrudan ekonomik ve jeopolitik çıkarlar peşinde olduğunun itirafı niteliğinde.

Başkent Caracas’ta yaptığı değerlendirmede Maduro, Venezuela’nın uzun yıllardır benzer söylemler ve baskı politikalarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. ABD’nin yaptırımlar, tehditler ve siyasi baskılar yoluyla ülkenin doğal kaynaklarını kontrol altına almaya çalıştığını belirten Maduro, bu yaklaşımın Latin Amerika halkları tarafından artık açıkça görüldüğünü ifade etti.

Maduro, Washington’un özellikle Venezuela’nın enerji kaynaklarını hedef alan açıklamalarının tesadüf olmadığını dile getirerek, “Bu söylem, halkların egemenliğini yok sayan eski sömürgeci zihniyetin güncellenmiş halidir” dedi. Venezuela yönetimi, ABD’nin bu tür çıkışlarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası hukuku hiçe saydığını savunuyor.

Direniş yanlısı çevreler ve bölgesel analizciler ise Trump’ın ifadelerinin, ABD’nin Venezuela’ya yönelik baskı politikasının perde arkasını daha görünür kıldığını değerlendiriyor. Uzmanlara göre, Washington’un açıkça kaynak vurgusu yapması, yıllardır sürdürülen ekonomik kuşatmanın asıl hedefini teyit ediyor.

Maduro yönetimi, tüm dış baskılara rağmen Venezuela’nın egemenliğinden ve doğal kaynakları üzerindeki haklarından taviz vermeyeceğini yineliyor. Caracas, Latin Amerika’daki bağımsızlıkçı çizginin güçlenmesiyle birlikte, ABD merkezli müdahaleci politikalara karşı direnişin daha da kararlılık kazanacağını vurguluyor.