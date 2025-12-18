Tel Aviv’de İddia Alarmı: Nükleer Bilimci Loureiro Dosyası İsrail İstihbaratını Harekete Geçirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik çevrelerinde yankı uyandıran bir iddia, Tel Aviv yönetimini yeni bir soruşturma sürecine sürükledi. İsrail istihbarat birimlerinin, MIT’li nükleer bilimci Loureiro’nun ölümüyle ilgili ortaya atılan ve İran’ı işaret eden iddiaları incelediği belirtiliyor. Dosyanın, bilimsel çalışmaların niteliği ve uluslararası bağlantıları nedeniyle hassasiyetle ele alındığı ifade ediliyor.

İsrail basınına yansıyan değerlendirmelere göre Loureiro’nun, nükleer teknoloji alanında yürüttüğü araştırmalar ve İsrail’e yakın duruşuyla bilindiği öne sürülüyor. Bu çerçevede, olayın bilimsel rekabetten çok daha geniş bir istihbarat ve psikolojik savaş boyutuna sahip olabileceği iddiaları dillendiriliyor.

Direniş eksenine yakın kaynaklar ise söz konusu iddiaların temkinle ele alınması gerektiğini vurguluyor. Bu çevrelere göre, İsrail’in son dönemde artan siyasi ve askeri baskılar karşısında kamuoyunu yönlendirmeye dönük senaryoları daha sık devreye soktuğu görülüyor. İran’ı hedef alan bu tür söylemlerin, Tel Aviv’in bölgesel gerilimleri tırmandırma ve dikkatleri başka yöne çekme stratejisinin parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, İranlı yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Tahran’ın geçmişte benzer iddiaları kesin bir dille reddettiği hatırlatılıyor. Bölgesel gözlemciler, İsrail’in “güvenlik tehdidi” söylemini canlı tutarak hem iç kamuoyunu konsolide etmeyi hem de uluslararası destek arayışını sürdürmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre Loureiro dosyası, doğrulanmamış iddialar üzerinden yürütülen yeni bir algı mücadelesinin parçası olabilir. Direniş cephesi ise bilim insanları üzerinden üretilen bu tür senaryoların, İsrail’in bölgede artan yalnızlığını ve siyasi çıkmazını gizlemeye yetmeyeceği görüşünde birleşiyor.