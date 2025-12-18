Kamboçya-Tayland sınırında çatışmalar şiddetleniyor: Tayland F-16’ları saldırı düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kamboçya, Tayland’ın Per Veher bölgesinde F-16 jetleriyle yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Kamboçya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Tayland jetleri bu sabah Pnom Kemoç ve Pik Sebik bölgelerini bombaladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, “Kamboçya güçleri, ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda kararlılıkla devam edecek” ifadesini kullandı.

Öte yandan Tayland Kraliyet Ordusu, 7 Aralık’ta çatışmaların yeniden başlamasından bu yana, çok uluslu ağlar tarafından kullanılan 6’dan fazla yapının, aralarında otellerin de bulunduğu binaların yıkıldığını bildirdi.

Geçen gece Kamboçya medyası, sınır bölgelerinde göreli bir sakinlik olduğunu duyurdu.

Çin’in Asya İşlerinden Sorumlu özel bir elçisi ise, Kamboçya ve Tayland’a diplomatik bir ziyaret gerçekleştirerek, taraflar arasında barışın mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmesi için arabuluculuk çalışmalarına başlayacak.

Son 12 gündeki çatışmalarda her iki tarafta en az 55 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar, 800 kilometrelik sınırın belirlenmesi ve sınırdaki antik tapınakların mülkiyeti üzerine devam eden koloniyal döneme ait anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında ateşkese vardıkları yönünde birkaç kez iddialarda bulunmuş, ancak Bangkok yönetimi bu iddiaları reddetmişti.