Washington’da Savaş Senaryosu Tartışması: Trump’ın Konuşması Venezuela Endişesini Büyüttü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de yaklaşan Oval Ofis konuşması öncesinde tansiyon yükselirken, gazeteci Tucker Carlson’ın gündeme taşıdığı iddia yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Carlson, Trump’ın ulusa seslenişinde Venezuela’ya karşı açık bir askeri tutum ilan edebileceğini öne sürerek, ABD yönetiminin Latin Amerika politikasında tehlikeli bir eşik aşabileceğine dikkat çekti.

Söz konusu iddia, Washington’un son dönemde Venezuela’ya yönelik sertleşen söylemleri, yaptırımların genişletilmesi ve askeri seçeneklerin zaman zaman kamuoyuna servis edilmesiyle birlikte değerlendiriliyor. Analistlere göre, Trump’ın olası bir savaş dili kullanması, iç politikadaki sıkışmışlığı dış tehdit söylemiyle aşma çabasının devamı olabilir.

Caracas cephesinde ise ABD kaynaklı bu tür açıklamaların yeni olmadığı vurgulanıyor. Venezuela yönetimi, yıllardır sürdürülen baskı, ambargo ve tehdit politikasının ülkenin egemenliğini hedef aldığını savunurken, olası bir askeri hamlenin sadece Venezuela’yı değil tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulunuyor.

Direniş yanlısı çevreler, Carlson’ın gündeme getirdiği senaryonun, ABD’nin enerji kaynakları ve jeopolitik nüfuz arayışıyla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret ediyor. Bu çevrelere göre, Venezuela’ya karşı savaş söyleminin yeniden dolaşıma sokulması, Washington’un Latin Amerika’daki bağımsızlıkçı çizgiyi baskı altına alma girişimlerinin bir parçası.

Uzmanlar, Trump’ın konuşmasının içeriği netleşmeden kesin yargılara varmanın erken olduğunu belirtirken, böylesi bir söylemin dahi uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Bölge halkları ve direniş ekseni ise olası bir saldırı diline karşı egemenlik ve bağımsızlık vurgusunu daha güçlü biçimde dile getirmeye hazırlanıyor.