İsrail’de Siber Güvenlik Krizi: Hanzala Grubu Bennett’in Telefonunu Hacklediğini İddia Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hanzala adlı İran bağlantılı hacker grubu, eski Başbakan Naftali Bennett’e ait olduğu öne sürülen cep telefonunu hacklediğini duyurdu. Grup, cihaz üzerinden üst düzey güvenlik yetkililerine ait iletişim bilgilerinin ve hassas içeriklerin ele geçirildiğini iddia ediyor.

Tel Aviv’deki siber güvenlik uzmanları ve direniş yanlısı gözlemciler, olayın yalnızca teknik bir sızma değil, aynı zamanda İsrail yönetimi ve güvenlik kurumları üzerinde psikolojik ve politik bir baskı aracı olarak kullanıldığını vurguluyor. Uzmanlara göre, Hanzala’nın açıklamaları, İsrail’in hem iç hem de dış güvenlik stratejilerini sorgulatan yeni bir boyut kazandırdı.

Bennett cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail güvenlik yetkililerinin konuya ilişkin hızlı bir kriz değerlendirmesi başlattığı bildiriliyor. Ülkedeki medya organları, söz konusu hack olayının ulusal güvenlik açısından ciddi bir açık oluşturduğunu ve siber saldırıların boyutlarının araştırıldığını aktarıyor.

Analistler, Hanzala’nın adının, geçmişte İsrail ve Batı hedefli operasyonlarda geçtiğini hatırlatarak, bu sızmanın bölgesel güç dengesini etkileme amacı taşıyabileceğini belirtiyor. Direniş yanlısı çevreler ise olayın, İsrail’in şeffaflık ve güvenlik söylemlerinin sahada ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini ifade ediyor.

Öte yandan, uzmanlar İsrail’in dijital güvenlik sistemlerinde köklü bir revizyona gitmek zorunda kalabileceğini, bu tür siber operasyonların diplomatik ve stratejik sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Hanzala’nın iddiası, yalnızca eski bir başbakanın telefonuna erişim değil; Tel Aviv’in kritik güvenlik altyapısının da hedeflenebileceğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.