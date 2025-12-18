Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Al Jazeera’nın aktardığına göre, Siyonist işgal rejimi, Lübnan’ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgeleri hedef alan hava saldırılarına devam ediyor. Güney Lübnan’daki Zoutr beldesinde Cebur, Katranî, Reihan, Vadi el-Kasır, Deir Suryan ile Telif el-Tuffah’ın yüksek bölgeleri ve Litani Nehri çevresi, işgalci rejimin saldırılarıyla vuruldu. Bekaa Vadisi’ndeki Bodai ve Hermel yüksekleri ile Baalbek-Hermel bölgesindeki el-Cerdiye de hava saldırılarının hedefi oldu. Siyonist ordunun İHA’larının uçuş menzilinin başkent Beyrut’a kadar genişlediği bildirildi.

Güney Lübnan’daki Merciyun ilçesine bağlı Tayyibe beldesinde bir araç da Siyonist rejim tarafından düzenlenen İHA saldırısına hedef oldu. İşgalci rejim, bu saldırıda Hizbullah’a bağlı bir unsurun hedef alındığını iddia etti. Saldırı, yerleşim alanlarına yakın ve stratejik önemi yüksek bir yol üzerinde gerçekleştirildi.

Bu ciddi güvenlik ihlallerine rağmen Lübnan hükümeti, Siyonist rejimle normalleşme yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Bu tutum, işgalci rejimin saldırgan politikasına karşı halkın ve direniş güçlerinin meşru savunma haklarını göz ardı eden bir yaklaşım olarak eleştiriliyor. Lübnan hükümetinin, Hizbullah ve diğer direniş unsurlarına yönelik baskı politikalarını sürdürmesi, halkın güvenliğini ve ulusal egemenliği ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzmanlar, hükümetin normalleşme girişimlerinin işgalci rejime cesaret verdiğini ve bölgede istikrarsızlığı derinleştirdiğini vurguluyor.