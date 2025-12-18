Lübnan Meclisi'nden Güney Altyapısına 250 Milyon Dolarlık Dev Hamle

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Temsilciler Meclisi, başkent Beyrut'taki yoğun bir oturumda güney bölgelerinin kalkınmasını hızlandıracak kritik kararlar aldı. Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon dolarlık kredi, İsrail işgalinin vurduğu yollar, köprüler ve enerji hatlarının onarımı için doğrudan kullanılacak. Bu fon, özellikle direnişin ön saflarda mücadele verdiği güneydeki kasaba ve köylerin altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor; su şebekelerinden elektrik dağıtımına kadar uzanan projeler bölge halkının günlük hayatını kolaylaştıracak.

Meclis, aynı seansta yargı sistemini kökten değiştirecek reform tasarılarını da onayladı. Yolsuzlukla mücadele eden yeni mekanizmalar, hakim atamalarında şeffaflık ve dava süreçlerini hızlandıran düzenlemeler içeren paket, Lübnan'ın uluslararası arenada güvenilirliğini pekiştirecek. Bu adımlar, direniş taraftarlarınca "zaferin meyvelerini toplama" olarak nitelendirilirken, Hizbullah kaynakları da "güneyin direnişi altyapı kalkanıyla taçlanıyor" yorumunu yaptı.

Ekonomik krizin pençesinde kıvranan Lübnan için bu gelişme, uluslararası işbirliğinin kapısını aralıyor. Dünya Bankası yetkilileri, fonun hızlıca devreye gireceğini belirtirken, Başbakanlık kaynakları önümüzdeki aylarda ihalelerin açılacağını duyurdu. Güneydeki halk, yıllardır süren direnişin ardından gelen bu yatırımla umutlanırken, meclis koridorlarında "daha fazlası gelecek" fısıltıları dolaşıyor.

Bu kararlar, Lübnan'ın hem iç istikrarını hem de bölgesel dayanışmasını güçlendiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçecek gibi görünüyor.