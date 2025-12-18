Almanya'dan İsrail'e Arrow 3 Genişlemesi: 7 Milyar Dolarlık Silah Desteği Zirve Yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya Federal Meclisi'nde tansiyon yüksek bir oylamayla sonuçlanan oturumda, İsrail'e Arrow 3 füze savunma sisteminin genişletilmesi yeşil ışık yakıldı. Bu anlaşma, Berlin'in Tel Aviv'e ayırdığı savunma sanayi fonunu 7 milyar dolara taşıyor; balistik füzelere karşı koyan bu sistemin yeni partileri, Gazze ve Lübnan direnişinin roketlerine karşı İsrail'i daha da zırhlıyor. Alman yetkililer "güvenlik ortaklığı" dese de, sokaklarda protestolar patlak verdi.

Direniş yanlısı gruplar, kararı "Avrupa'nın Siyonizmle dansı" olarak nitelendirip ateş püskürdü. Hamas ve Hizbullah çevrelerinden gelen açıklamalar, Arrow 3'ün Gazze'deki masum sivillere yönelik saldırıları kolaylaştıracağını vurguluyor; "Bu para, Filistin çocuklarının kanıyla sulanmış" tepkisi sosyal medyada yankılanıyor. Almanya'daki Müslüman topluluklar ise Berlin önlerinde toplanıp "Silah değil adalet" sloganları attı.

Anlaşmanın detayları netleşiyor: Ek 1,5 milyar dolarlık paket, Arrow 3 bataryalarının Almanya topraklarına da konuşlandırılmasını içeriyor. Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Tehditler karşısında zorunlu" derken, muhalif Yeşiller "Ortadoğu barışını baltalıyor" eleştirisi getirdi. Lübnan ve Yemen direniş hatlarından ise "Her füze, zaferimizi geciktirir ama durduramaz" mesajları yağdı.

Bu gelişme, Avrupa'nın İsrail'le bağlarını derinleştirirken, direnişin kararlılığını test eden bir hamle olarak kayda geçti; Filistin bayrakları altında umutlar yeşermeye devam ediyor.