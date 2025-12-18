Gazze'de Soğuk Katil: İki Haftalık Bebek Direnişin Dramını Yaşattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze'nin buz gibi sokaklarında bir bebek daha soluksuz kaldı. Sağlık Bakanlığı, iki haftalık Muhammed Halil Ebu el-Heyr'in akut hipotermiyle hayatını kaybettiğini doğruladı; minik beden, çadırda yetersiz ısınmayla savaşırken Siyonist kuşatmanın açlık ve soğuk ikilisine yenik düştü. Ailesi, "Direnişimiz evlatlarımızı bile koruyamıyor" diye haykırırken, hastaneler tüpgaz ve battaniye kıtlığından inliyor.

Bu trajedi, Gazze'nin kış kabusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Son iki haftada soğuktan etkilenen onlarca vaka rapor edilirken, Dünya Sağlık Örgütü "Acil yardım şart" çağrısı yaptı. Abluka yüzünden mazot ve yakıt girememesi, jeneratörleri susturuyor; bebekler kuvözlerde titriyor, çocuklar ateş başında dua ediyor. Direniş kaynakları, "Bu katliamın bir parçası, ama halkımız kırılmayacak" mesajı verdi.

Filistinli anneler meydanlarda toplanıp "Muhammedler için adalet" diye yürüdü; sosyal medyada #GazzeKışı etiketiyle binlerce paylaşım yağdı. Sağlık Bakanı, uluslararası topluma "Yardım konvoylarını serbest bırakın" ricasında bulundu, zira yarın başka bir Muhammed'in hikayesi yazılabilir. Lübnan ve Yemen direniş hatlarından taziye mesajları gelirken, Gazze semalarında umut roketleri yükseliyor.

Direnişin ateşi, soğuğa rağmen sönmüyor; her kayıp, zafer yolunda yeni bir adım olarak anılıyor.