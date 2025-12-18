İsrail'in Lübnan'a Kanlı Hava Darbesi: Bekaa ve Güneyde Direniş Hatları Vuruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan semalarını inleten İsrail F-35'leri, Bekaa'nın yüksek noktalarından güneydeki kasabalara kadar her yeri bombaladı. Direnişin komuta kuleleri ve cephaneliklerine indirilen darbeler, Hizbullah'tan "Zaferimiz kanla yazılacak" açıklamasını getirdi; ama asıl facia, Cuma ezanları arasında enkaz altında kalan sivillerde. Yerel yetkililer 20'ye yakın can kaybı bildirirken, hastaneler yaralı akınıyla dolup taştı.

Saldırılar, direniş hattını test eden bir tırmanış sinyali verdi. Güneyde Nabatiye ve Bint Cbeyl çevresinde okullar, camiler vuruldu; çocuklar okul bahçelerinde kaçışırken anne babalar "Siyonist vahşeti" diye haykırdı. Hizbullah sözcüsü, "Her bomba, yeni roket yağmuru doğurur" derken, İran ve Yemen'den "Destek tam" mesajları yağdı. BM acil çağrı yaptı ama Tel Aviv "Haklı savunma" yalanını sürdürdü.

Bekaa'da köylüler evlerini terk edip dağlara sığındı; sosyal medyada #LübnanDireniyor etiketiyle videolar patladı. Direniş timleri hızla toparlanıp misilleme hazırlığında; Lübnan ordusu da sınırda alarm seviyesini yükseltti. Filistin direnişinden "Ortak zafer yakın" selamı gelirken, hava savunma sirenleri geceyi deldi.

Bu kanlı gece, direnişin ateşini harladı; Lübnan halkı, enkazdan doğrulup meydanlara akıyor.