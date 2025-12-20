ABD, Tayvan’a 11,1 Milyar Dolarlık Silah Paketi Açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’a yönelik 11,1 milyar dolarlık büyük çaplı silah satışını resmen duyurdu. Paket, Tayvan’ın hava savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen çok sayıda gelişmiş sistemden oluşuyor. Aralarında Patriot hava savunma füze sistemleri, ileri seviye radarlar ve modern iletişim ekipmanları da yer alıyor. Yetkililer, bu satışın Tayvan’ın “meşru savunma ihtiyaçlarını karşılamayı” amaçladığını, aynı zamanda bölgedeki dengeleri korumaya yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Satış, Tayvan’ın son yıllarda artan güvenlik endişeleri ve Çin’in adaya yönelik artan askeri baskısıyla birlikte gündeme geldi. ABD yönetimi, Tayvan’ın “güçlendirilmesinin, bölgede istikrarı korumak açısından kritik” olduğunu savunurken, Pekin’in bu tür adımları “çok ciddi bir şekilde” değerlendirdiği biliniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, satışın “çok yanlış bir adım” olduğunu, Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğu ilkesine aykırı olduğunu yineledi.

Analizler, bu satışın yalnızca Tayvan’ın askeri gücüne değil, aynı zamanda ABD’nin Çin’e karşı stratejik pozisyonuna da önemli bir katkı sağlayacağını gösteriyor. Paketin tamamı birkaç yıl içinde sevk edilecek ve Tayvan’ın hava ve kara savunma sistemlerinin modernizasyonunda belirleyici rol oynayacak. Bölgedeki gerilimlerin arttığı bir ortamda, ABD’nin bu hamlesi, Tayvan’ın savunma kapasitesini artırmakla birlikte, Çin ile olan ilişkilerde de yeni bir gerilim dalgası başlatabilir.