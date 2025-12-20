Bahreyn’de Tutulan Çocuklar, Keyfi Gözaltı Ve Tıbbi İhmalle Karşı Karşıya

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’deki insan hakları savunucuları ve uluslararası örgütler, hapishanelerde tutulan çocukların zorlu koşullarla karşı karşıya olduğunu, temel haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini duyurdu. Rapora göre, yüzlerce çocuk, genellikle siyasi nedenlerle uzun süreli gözaltıda tutuluyor, aileleriyle teması sınırlı tutuluyor ve bazılarında işkence ve kötü muamele iddiaları da yer alıyor.

Özellikle Sitre, Jaw ve Daur gibi hapishanelerde, çocukların yetersiz beslenme, hijyenik olmayan yaşam koşulları ve tıbbi hizmetlerden mahrum bırakılma gibi sorunlarla baş etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Bazı çocuklara, ciddi hastalıkları olmasına rağmen düzenli tedavi verilmediği, bazılarının ise psikolojik destek almadan uzun süre tek başına kaldığı kaydediliyor. Hukukçular, bu durumun çocuklara karşı yapılan bir insanlık suçuna dönüştüğünü ifade ediyor.

İnsan hakları örgütleri, Bahreyn makamlarına çocuklara yönelik gözaltı uygulamalarını derhal durdurma, tıbbi ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde tutulmalarını talep ediyor. Aynı zamanda, çocukların siyasi nedenlerle gözaltına alınmasının, ülkenin genç neslini korkutma ve sivil direnişi bastırma amaçlı bir politika haline geldiğini vurguluyor.

Yerel aktivistler, bu tür uygulamaların sadece hukukun değil, toplumun da çöküşünü gösterdiğini, devletin baskı politikasını çocuklara kadar indirgemesinin, geleceğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Uluslararası toplumdan, Bahreyn’deki çocuklara yönelik bu sistematik ihlaller konusunda acil adım atılması yönünde çağrılar da sürüyor.