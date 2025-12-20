Avrupa Liderleri, Ukrayna İçin 90 Milyar Euro’luk Kredi Paketinde Anlaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna’nın savaş sonrası ekonomik ayakta kalması ve savunma harcamalarını karşılaması için hayati öneme sahip bir finansal pakette anlaştı. Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, AB, Ukrayna’ya iki yıl boyunca 90 milyar euro tutarında kredi desteği sağlayacak. Bu paket, özellikle devlet bütçesinin finansmanı, altyapı onarımları ve savunma sanayiine kaynak aktarımı için kullanılacak.

Anlaşma, dondurulmuş Rus devlet varlıklarının gelirlerinin doğrudan Ukrayna’ya aktarılması yönündeki planın ABD’nin direnişi ve bazı AB ülkelerinin hukuki endişeleri nedeniyle ertelenmesinin ardından geldi. Bu durum, Ukrayna’nın acil mali ihtiyacı karşısında Avrupa’nın alternatif bir yol bulma zorunluluğunu doğurdu. 90 milyar euroluk kredi, AB bütçesinden ve üye ülkelerin katkılarıyla karşılanacak ve Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarında bütçe açığını kapatmasına yardımcı olacak.

AB yetkilileri, bu desteğin “Ukrayna’nın bağımsızlığını ve direncini sürdürmesi için kritik” olduğunu vurgularken, aynı zamanda paketin “savaşın uzun vadeli mali etkilerini hafifletmeyi” hedeflediğini belirtti. Kredi, doğrudan hibe değil, ancak çok düşük faiz ve uzun geri ödeme süresiyle verilecek. Bu sayede Ukrayna, savaşın bitiminden sonra ekonomik olarak daha hızlı toparlanabilecek.

Ancak bazı ekonomistler ve sivil toplum kuruluşları, bu tür büyük borç yüklerinin, uzun vadede Ukrayna’nın bağımsız ekonomik politikalarını kısıtlayabileceği yönünde uyarıda bulunuyor. Yine de, Kiev yönetimi ve birçok Avrupa lideri, mevcut koşullarda bu desteğin kaçınılmaz olduğunu ve ülkenin direncinin devamı için şart olduğunu savunuyor.