Saada’da Büyük Yürüyüş: Kutsal Değerlere Hakaretlere Karşı Birlik Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in kuzeyindeki Saada vilayetinde, yüzlerce kişi Kuran-ı Kerim’e ve İslam’ın kutsal değerlerine yönelik son dönemdeki hakaretlere tepki göstermek amacıyla büyük bir halk yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe sivil halk, din adamları, öğrenciler ve direniş yanlısı aktivistler katıldı. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve Kuran-ı Kerim’i taşıyarak, “Kutsalımıza Dokunmayın”, “Filistin İçin Direniyoruz” ve “İmanlıyız, Korkmuyoruz” yazılı pankartlarla şehir merkezinden geçti.

Konuşmalarda, Kuran’a ve peygamberimize yapılan her hakaretin yalnızca bir birey ya da toplumun değil, tüm Müslüman âleminin onuruna yapılan saldırı olarak değerlendirildiği vurgulandı. Konuşmacılar, özellikle Batı’daki bazı kesimlerin İslam’ın kutsallarına yönelik kasıtlı saldırılarını, İslam düşmanlığı ve Filistin davasına karşı yürütülen kültürel savaşın bir parçası olarak nitelendirdi.

Yürüyüş, aynı zamanda Filistin’e karşı verilen direnişin devam etmesi çağrısını da içermişti. Katılımcılar, “Kutsalımızı savunmak, Filistin’i savunmaktır” sloganlarıyla, Yemen halkının İsrail’in işgaline karşı Filistinlilerle birlikte duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Yerel aktivistler, bu tür halk hareketlerinin, yalnızca sembolik değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyuna güçlü bir siyasi mesaj gönderdiğini belirtti.

Saada’da düzenlenen bu yürüyüş, Yemen’deki direniş yanlısı kesimler arasında kutsal değerlere ve Filistin davasına bağlılığın yeniden canlanmasının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, bölgesel ve uluslararası düzeyde İslam’ın kutsallarına yönelik saldırıların artmasıyla birlikte, Müslüman dünyasında benzer protestoların da çoğalması bekleniyor.