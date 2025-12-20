İsrail, İran İçin Casusluk Yaptığı İddia Edilen Rus Vatandaşını Tutukladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, İran’ın istihbarat ağına bağlı olduğu iddia edilen Rus vatandaşı Vitaly Zvyagintsev’i tutukladığını açıkladı. Zvyagintsev’in, İsrail’in kritik askeri tesislerini, limanları ve ABD donanmasına ait savaş gemilerinin bulunduğu bölgeleri sistematik şekilde fotoğrafladığı, bu bilgileri İran’a ilettiği öne sürüldü. İsrail makamları, şüphelinin uzun süredir bu tür faaliyetlerde bulunduğunu, özellikle Haifa ve Eilat limanları ile güneydeki bazı askeri üslerin etrafında yoğun gözetim yaptığını belirtti.

Zvyagintsev’in, İsrail’de turist ve iş gezisi bahanesiyle dolaştığı, ancak asıl amacının askeri tesislerin koordinatlarını, güvenlik noktalarını ve gemi hareketlerini İran’a aktarmak olduğu iddia ediliyor. İsrail istihbaratı, şüphelinin cep telefonu, depoladığı fotoğraflar ve iletişim kayıtları üzerinden İran’la düzenli irtibat kurduğunu tespit etti. Bu bilgilerin, İran’ın bölgedeki stratejik planlamasında kullanıldığı değerlendiriliyor.

İsrail yetkilileri, Zvyagintsev’in “İsrail’in ulusal güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu” vurgularken, bu tür casusluk faaliyetlerinin İran’ın bölgesel etkisini artırmak amacıyla düzenli olarak yürütüldüğünü ifade etti. Aynı zamanda, İsrail’in ABD ile istihbarat paylaşımını da artırdığı, bu tür operasyonlarda ortak hedefler doğrultusunda hareket edildiği biliniyor.

Rusya Dışişleri’nden henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak Moskova’nın bu olayı yakından takip ettiği ve İsrail makamlarına bilgi talep edebileceği belirtiliyor. Bölgesel analistler, İsrail’in İran’ın istihbarat ağını bozmaya yönelik bu tür operasyonları artırdığını, bunun da İran-İsrail gerginliğinin yeni bir safhasına işaret ettiğini değerlendiriyor.