Gazze’de İsrail Destekli Silahlı Çeteler, Hamas’a Karşı Pozisyon Alıyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in dolaylı desteğinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen silahlı çetelerin, Hamas'ın kontrolünü zayıflatmak amacıyla yeni bir pozisyonlanma başlattığı gözlemleniyor. Yerel kaynaklar, özellikle Gazze'nin merkezi bölgeleri ve sınır hattı yakınında, Hamas'a karşı hareket eden yerel silahlı grupların sayısının ve etkinliğinin son dönemde arttığını belirtiyor. Bu grupların, İsrail'in istihbarat birimleriyle irtibat halinde olduğu, bazılarında ise doğrudan İsrail askerlerince silah, mühimmat ve lojistik destek aldıkları iddia ediliyor.

Bu çeteler, Hamas’ın sivil idareye ve güvenlik yapısına yönelik saldırılar düzenlerken, aynı zamanda halk arasında korku ve kaos yaratıyor. Görgü tanıkları, bazı bölgelerde Hamas’a bağlı görevlilerin hedef alındığını, bazı evlere baskınlar yapıldığını ve sivillerin de bu çatışmalara yakalandığını anlatıyor. Özellikle Han Yunus ve Rafah’da, çetelerin sokaklarda kontrol noktası kurarak hareket serbestisini kısıtlaması, halkın günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Analizler, İsrail’in bu çeteleri, Hamas’ı içten yıpratmak ve Gazze’de doğrudan işgal yerine dolaylı bir kontrol mekanizması kurmak amacıyla kullandığını gösteriyor. Bu stratejinin, “böl ve yönet” mantığıyla hareket ederek, direnişin birliğini zayıflatmayı, bölgede kalıcı bir güvenlik boşluğu yaratmayı hedeflediği değerlendiriliyor. Aynı zamanda, bu yapıların varlığı, Gazze’deki sivil halkın hem İsrail bombardımanı hem de iç çatışmalar arasında sıkışık bir duruma düşmesine neden oluyor.

Yerel direniş yanlısı aktivistler, bu çetelerin “İsrail’in uzantısı” olduğunu, halkın gerçek direnişini değil, işgalin uzun vadeli hedeflerini hizmet ettiğini vurguluyor. “İsrail’in Gazze’de doğrudan asker göndermese de, bu çeteler aracılığıyla işgalini devam ettirdiğini” savunan çevreler, halkın birliğini koruyarak, hem dış işgale hem de iç provokasyonlara karşı direnişin sürdürüleceğini bildiriyor.